Atletico Madrid – Milan, le probabili formazioni della grande sfida

Ecco come potrebbero scendere in campo domani Milan e Atletico Madrid al Wanda Metroplitano nella 5^ giornata di Champions League.

Reduce dalla prima sconfitta in campionato al Franchi, il Milan vuole subito ripartire in Champions League contro l'Atletico Madrid domani alle 21 al Wanda Metropolitano. La situazione attuale del girone vede in testa il Liverpool di Klopp, già qualificato come primo, in seconda posizione il Porto con 5 punti, seguito a quota 4 punti dall'Atletico e in ultima posizione il Milan con un solo punto. Situazione complicata quella dei rossoneri, ma la speranza ancora c'è. Oltre ad uno stop dei portoghesi, sarà fondamentale per la squadra di Pioli portare a casa la partita contro gli spagnoli, in modo tale da potersi giocare la qualificazione agli ottavi di finale nell'ultima giornata.