Verso Atalanta-Milan, ecco l’anteprima del big match di Bergamo

In attesa del big match di questa sera, vediamo insieme l’anteprima della sfida che il Milan dovrà affrontare al Gewiss Stadium.

Redazione Il Milanista

Questa sera alle 20:45 il Milan scenderà in campo al Gewiss Stadium per affrontare i bergamaschi nella seconda giornata di Serie A. In attesa del big match, la società meneghina ha condiviso sul sito acmilan.com un’anteprima della sfida che attenderà i rossoneri. Vediamola insieme:

“La prima trasferta stagionale per il Milan di Stefano Pioli sarà sul sempre ostico campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Di fronte due formazioni uscite vittoriose dal proprio esordio in campionato, vogliose di vincere per proseguire al meglio il proprio cammino in questa Serie A. Alle 20.45 il fischio d'inizio di Atalanta-Milan: una sfida che andiamo a presentare nella nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

In casa rossonera prosegue l'ottimismo dopo la bella vittoria sull'Udinese all'esordio. Il centrocampo rossonero potrà contare sul rientro di Sandro Tonali per la sfida alla Dea, con quest'ultimo autore di uno dei tre gol con cui i rossoneri si sono imposti nell'ultima trasferta a Bergamo. Non sarà invece disponibile Rade Krunić, che ha accusato un problema muscolare e va ad aggiungersi al solo Ibrahimović nella lista degli indisponibili. Aumentano le scelte e di conseguenza i dubbi di formazione per Mister Pioli, con gli ultimi arrivati De Ketelaere e Origi pronti per aggiungere nuove possibilità al reparto offensivo rossonero.

QUI ATALANTA

Dopo cinque stagioni in viaggio per l'Europa, l'Atalanta ha chiuso lo scorso campionato all'ottavo posto e dunque non parteciperà alle competizioni europee durante questa stagione. I bergamaschi, guidati per la settima annata consecutiva da Gasperini, hanno debuttato sul campo della Sampdoria nel primo turno di Serie A, vincendo per 2-0. Molti i volti nuovi nella rosa della Dea: ultimo in ordine cronologico Brandon Soppy, che ha affrontato i rossoneri con la maglia dell'Udinese nella gara dello scorso sabato. Tra gli altri spiccano l'inglese Lookman, a segno nella trasferta di Genova, e Éderson, arrivato dopo l'ottima stagione alla Salernitana. Quest'ultimo si è allenato a parte e non dovrebbe prendere parte alla sfida, mentre tornano a disposizione Demiral e Zappacosta”.