Atalanta, Gosens: “Io al Milan? Visto che giocatore hanno preso?!”

Atalanta, parla Gosens

MILANO – Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport in vista di Atalanta-Milan: "La mia annata fin qui è stata ottima, sono totalmente soddisfatto. Non punto a segnare 8/9 gol, ma se arrivano tanto meglio… non mi vincolo a quello. Io al Milan? Sto bene a Bergamo, ormai è casa mia. Loro poi hanno preso Theo Hernandez… visto che giocatore? Io penso all'Atalanta, il mio unico sogno è di giocare un giorno in Bundesliga".