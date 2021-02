Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Molto difficile. Noi criticati per il pareggio con lo Spezia…”

MILANO – Con il successo ottenuto oggi sul campo del Cagliari, firmato dalla splendida rete di Luis Muriel al novantesimo, l’Atalanta si è portata a quota quaranta punti in classifica. Quella contro la squadra sarda è stata l’undicesima vittoria in campionato per la Dea, che attualmente occupa il sesto posto con due lunghezze di distacco dalla zona Champions League e nove dal Milan, sconfitto ieri dallo Spezia. Ai microfoni di Sky Sport Gian Piero Gasperini, allenatore nerazzurro, si è espresso sulla gara di oggi e sulla lotta Scudetto.

LE SUE PAROLE – “Se non ci fosse stata la prodezza di Luis, sarebbe stato molto complicato riuscire a vincere questa sfida. Queste partite vengono risolte sempre da un episodio. Anche il rigore avrebbe potuto cambiarla, ma per fortuna l’intervento del VAR ha permesso all’arbitro di rivedere l’azione. La gara era difficile, ma lo sapevamo benissimo. Il Cagliari è una squadra forte fisicamente, che si è chiusa bene e ci ha messo in difficoltà, provando anche a ripartire. Inoltre aveva grandissimo bisogno di punti, il che rendeva ancora più insidioso per noi questo incontro. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, colpendo una traversa e giocando prevalentemente nella metà campo avversaria”.

SULLO SCUDETTO – “E’ difficile. Per noi è importante crescere e migliorare di volta in volta. La società ha fatto degli investimenti importanti, ma noi abbiamo il bilancio in positivo in una realtà fatta di tanti debiti. Per vincere il campionato, però, dovrebbe davvero accadere qualcosa di straordinario. Noi proviamo sempre a migliorarci. Il campionato è lungo e impegnativo. Noi ad esempio siamo stati criticati molto quando abbiamo pareggiato 0-0 sul campo dello Spezia, che invece è una squadra incredibile che sa giocare benissimo a calcio. I quaranta punti che abbiamo accumulato nell’arco di ventidue giornate di campionato sono un ottimo risultato, che rappresenta la nostra dimensione. Dobbiamo continuare così”.