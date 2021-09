Assemblea dell’ECA – Le parole di Al-Khelaifi e Ceferin

Ecco le parole di Al-Kheilaifi e Ceferin durante l'Assemblea dell'ECA, l'Associazione dei club europei.

Nella giornata di oggi si è riunita l'ECA. Una riunione alla quale non hanno preso parte Juventus, Barcellona e Real Madrid (i club che ancora sperano nella Super League), ai quali il Presidente Al-Khelaifi, numero uno dell'Associazione dei Club Europei non ha risparmiato un pensiero: "Non mi dilungherò a parlare della 'non così Super League' perché non mi piace concentrarmi su chi narra favole e fallimenti. Chi ha cercato di dividerci ha fallito. Avverto un senso di rinnovata speranza per la nostra organizzazione e per la famiglia del calcio europeo. È un onore essere presidente dell'ECA e sono qui per rappresentare ogni singolo membro. Per affrontare le sfide del calcio di oggi, l'ECA deve evolversi con uno scopo più forte. Per essere il cuore del calcio europeo, deve essere decisa e potente, per guidare la famiglia calcistica europea unita. Recentemente, alcune persone hanno cercato di dividerci, hanno cercato di separarci, hanno cercato di renderci più deboli. Hanno fallito. Hanno ottenuto il contrario: ci hanno unito e siamo più forti. Sono fiducioso, il futuro del calcio europeo non potrebbe essere più luminoso"