acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 19 novembre 2021

Ecco la rassegna stampa rossonera di oggi 18 novembre 2021.

Milan, la rassegna stampa del 19 novembre 2021

TUTTI I PROGETTI DI FONDAZIONE MILAN (Corriere della Sera)

Franco Baresi, leggenda del calcio, tra i benemeriti della città. Ambrogino d'oro ma non solo per meriti sportivi. Con Fondazione Milan progetti sociali in tutto il mondo: "Dal 2003 sono stati raccolti oltre 12 milioni di euro e realizzati più di 160 progetti facendo dello sport un linguaggio universale".

DALL'AMBROGINO A NAIROBI (Corriere della Sera)

Franco Baresi racconta: "I tantissimi tifosi rossoneri sparsi nel mondo hanno votato il progetto presentato da Alice for Children. L'associazione ha ricevuto come premio una donazione di 50mila euro per supportare le proprie attività con l'obiettivo di creare il primo campionato di calcio per le ragazze delle baraccopoli di Nairobi".

IL SUPER AGENTE E IL RINNOVO (Gazzetta dello Sport)

È per arrivare a un'intesa per Romagnoli che ieri Mino Raiola, ha fatto visita alla dirigenza in sede: pure lui evidentemente disposto ad accettare una trattativa al ribasso, utile anche a distendere gli animi col Club dopo la vicenda Donnarumma. Il rinnovo del contratto porterebbe Romagnoli a estendere fino al 2026.

LA VOLONTÀ DI LEÃO, THEO E BENNACER (Gazzetta dello Sport)

È già scattata l'operazione 2026 per Leão, Hernández e Bennacer. I tre oggi guadagnano un milione e mezzo l'anno, lo stipendio (tra parte fissa e bonus) verrebbe triplicato. La proposta è di 4 più i premi, la richiesta in alcuni casi un po' più alta ma la sintonia è totale e i giocatori hanno già fatto sapere al Club di volere restare.

A FIRENZE CON REBIC E GIROUD (Corriere dello Sport)

Per la trasferta di domani sera a Firenze, Giroud e Rebić partono da un vantaggio oggettivo: nessuno dei due ha speso energie in nazionale perché sia Olivier che Ante sono rimasti a lavorare a Milanello. Il risultato è eccellente, perché entrambi hanno raggiunto un livello di forma brillante. Specialmente il croato.

ANCHE JOAO FELIX RISCHIA IL MILAN (Corriere dello Sport)

Dopo aver preso atto che Griezmann dovrà scontare un secondo turno di squalifica, in Champions, per il duro intervento su Firmino che l'aveva già escluso dalla trasferta di Anfield, Simeone ora rischia seriamente di non poter contare neppure su João Félix contro il Milan a causa di una lesione muscolare post traumatica.

MAIGNAN LEONE IN GABBIA (Tuttosport)

Maignan in questo momento è un leone in gabbia: vorrebbe poter essere di nuovo in campo, difendere la porta del Milan. Ma siccome non è possibile, allora eccolo spesso giocare fuori dalla porta, ovviamente facendo sempre molta attenzione al braccio: significa comunque tenere alta l'adrenalina, sentirsi parte del gruppo.

IL PORTIERE DANESE NATO A SINGAPORE (Tuttosport)

Andreas Jungdal è il terzo portiere rossonero, un danese nato a Singapore, soprannominato De Bruyne per la somiglianza con il campione belga. Il Milan intanto ha già deciso di rinnovargli il contratto fino al 2024. Andreas Jungdal, 19 anni, è al Milan da due stagioni.

A VOLTE RITORNANO (Corriere della Sera)

Il milanista Pioli che torna a Firenze, il napoletano Spalletti che fa visita all'Inter. Sentimento, ma anche voglia di rivincita: dentro, come nella vita, c'è un po' tutto. La verità è che quell'addio obbligato a Firenze a Pioli non gli è mai andato giù. E domani vuole tre punti per continuare a correre verso lo scudetto col suo Milan.

PRIMAVERA, SERVE UNA GRANDE PARTITA (Il Giorno)

Oggi torna in campo la Primavera 1 con il big match tra Milan e Juventus: un grande classico al Vismara a partire dalle ore 15. Per il Diavolo sarà un crocevia stagionale importante e una chance per cancellare un periodo negativo in campionato, che vede i rossoneri penultimi in classifica con una sola vittoria conquistata finora