AS – Il Real Madrid sempre più innamorato di Diaz. Pronto a riprenderlo

Le ottime prestazione di Brahim Diaz in rossonero avrebbero portato il Real Madrid a riprendere anzitempo lo spagnolo

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno cercato più giocatori per questi ruoli. E tra i profili valutati c'è stato anche Brahim Diaz. Lo spagnolo, dopo una stagione di prestito al Milan, aveva convinto tutti: il reparto sportivo e lo stesso tecnico Stefano Pioli. Merito anche dei 7 gol e 4 assist in 39 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia messi a segno nella scorsa stagione.

E proprio per questo in estate il duo mercato rossonero hanno deciso di trattare con il Real Madrid, proprietario del cartellino. La quadra alla fine è stata trovata per un prestito biennale da 3 milioni (1,5 milioni a stagione) con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro e un controriscatto, ai favori dei Blancos, a 27 milioni di euro.

La stagione attuale, Covid a parte, sta consacrando l'ex Manchester City nell'olimpo del calcio. Il classe '99, in questa stagione, ha giocato, tra Champions League e Serie A, 11 partite mettendo a referto 4 gol e 2 assist. Prestazioni che hanno portato il c.t. della Spagna a convocarlo in Nazionale maggiore.

Secondo quanto riportato da AS nelle ultime ore il Real Madrid starebbe cullando l'idea di riprendere il ragazzo già per la prossima stagione. Il giornale iberico, però, sottolinea che però non sarà facile per la formazione di Carlo Ancelotti riportare Brahim Diaz al Santiago Bernabeu.