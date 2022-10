Milan, è arrivato il momento di Dest: mercoledì partirà titolare

È finalmente arrivato il momento di Dest con la maglia del Milan. Mercoledì sera partirà titolare nella gara di Champions.

Redazione Il Milanista

Tra due giorni il Milan scenderà in campo allo Stamford Bridge per la terza giornata di Champions League. I rossoneri hanno l’opportunità di mantenersi al vertice del girone, mentre gli inglesi vogliono decisamente migliorare il loro ultimo posto. Per la sfida europea ci saranno molti assenti tra le fila rossonere. Oltre ai lungodegenti Florenzi, Maignan, Theo Hernandez e Ibrahimovic, mister Pioli dovrà fare a meno anche di Calabria e Kjaer. Per il capitano è previsto uno stop di tre mesi, mentre il danese dovrebbe restare ai box per le due prossime settimane.

Non ci sarà nemmeno Junior Messias, mentre potrebbe tornare a disposizione Divock Origi. Per questo motivo mercoledì sera sarà finalmente il momento di Sergino Dest. Il nuovo acquisto del Milan avrà l’opportunità di scendere in campo al fianco di Kalulu e dimostrare tutte le sue qualità. Per lo statunitense si tratta della prima gara da titolare con la maglia dei Diavoli, avendo finora giocato solo 107 minuti tra campionato e Champions League.

L’americano non ha brillato particolarmente nelle ultime uscite, complice anche una condizione fisica non ottimale. Bisogna ricordare che il giovane viene da una stagione ricca di infortuni e nel frattempo ha dovuto ambientarsi in una nuova squadra e in un nuovo campionato. Ora il giocatore ha l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore e di essere l’uomo giusto per difendere la retroguardia rossonera.