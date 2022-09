Milan, arrivano buone notizie da Rebic e Origi: ecco quando torneranno

Nell’ultima giornata di campionato Stefano Pioli ha avuto a disposizione un solo attaccante , Olivier Giroud. L’allenatore rossonero infatti ha dovuto rinunciare a Leao perché squalificato e non aveva a disposizione Rebic, Origi e Ibrahimovic per infortunio. A parte lo svedese che tornerà in campo ad anno nuovo, arrivano dei segnali incoraggianti dagli altri due infortunati.

Per la prossima gara di campionato contro l’Empoli tornerà a disposizione Rafael Leao , ma Pioli spera di poter riabbracciare anche Ante Rebic . In questi giorni sono arrivati dei segnali molto incoraggianti dal croato, perché la piccola ernia emersa nella prima gara di Serie A è rientrata. L’attaccante si è sottoposto a una cura conservativa che sta dando gli effetti sperati e ora ha messo nel mirino la partita contro i toscani.

Arrivano buone notizie anche da Divock Origi. Il belga è tornato in patria per risolvere la tendinite al legamento del retto femorale. L’attaccante sta lavorando con lo staff medico della sua Nazionale, che da anni monitora la condizione dei suoi muscoli. Nei prossimi giorni il giocatore è atteso a Milanello e la speranza è di rivederlo in campo dopo la sosta. Origi potrebbe tornare a disposizione dopo la trasferta contro l’Empoli, magari per la prima sfida di Champions League contro il Chelsea.