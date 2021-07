Arriva la conferma: la Spal è vicino a Colombo

Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, ha confermato che la società ferrarese sarebbe a un passo da Lorenzo Colombo

E il giocatore prescelto è o meglio sarebbe Kaio Jorge. Il Milan infatti vuole ingaggiare il giovane brasiliano classe 2002 ma arrivare all'attaccante del Santos è sempre più complesso. Infatti sul ragazzo è forte l'interesse della Juventus. Il club bianconero avrebbe già trovato l'accordo con gli agenti e starebbe lavorando per prenderlo a gennaio quando l'attaccante sarà svincolato. E come se non bastasse nei giorni scorsi la società bianconera ha mandato una comunicazione al presidente del Santos per informargli che avrebbero iniziato a trattare con il ragazzo: "Caro Mr. Rueda sappiamo che il periodo di registrazione di Kaio Jorge con il Santos scadrà il 31 dicembre. Vi informiamo che inizieremo a trattare con lui secondo l’art. 18.3".