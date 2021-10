Árnadótti a MTV: “Con la Roma dobbiamo giocare da squadra”

Ai microfoni di MilanTv, l'emittente ufficiale del Milan, è intervenuta la giovane rossonera Guðný Árnadótti. Ecco le sue parole

SULLA VITTORIA A NAPOLI DOPO LA SCONFITTA CONTRO IL SASSUOLO - "È sempre importante tornare subito a vincere dopo una sconfitta. È stato bello, in una gara tosta, siamo state in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, ma questo ci ha unite di più. Siamo state brave a far fronte alla situazione che si era creata. È stato importante tornare a vincere".