Aquilani e la nuova vita in panchina: “Jorge Jesus e Guardiola i miei modelli”

MILANO – L’ex centrocampista rossonero Alberto Aquilani, oggi allenatore della Fiorentina Primavera e fresco vincitore della Coppa Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport su questa sua avventura in panchina: “Jorge Jesus è l’allenatore che mi ha influenzato di più, ha metodi che non avevo mai visto in Italia e mi ispiro molto a lui. Lo reputo un modello. Tuttavia stimo tantissimo anche Pep Guardiola: mi piacerebbe confrontarmi con lui, è un tecnico da cui c’è solo da imparare”.