Cassano: “Leao? Non fa la differenza, con il Portogallo fa la panchina”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha espresso dei suoi punti di vista analizzando le prestazioni di Rafael Leao

Redazione Il Milanista

Antonio Cassano, ex calciatore, è tra coloro che non sono pienamente convinti di Leao e lo ha detto nell’ultima puntata della Bobo TV: “Molto probabilmente è il giocatore più forte della Serie A, che è il quinto campionato in Europa. Nelle squadre top d’Europa non lo vedo neanche lontanamente titolare. Se penso che il Liverpool ha Luis Diaz e dovrebbe giocare Leao… follia! Chiudiamo la trasmissione e andiamo a casa. Quando vado a pensare ad Ansu Fati che ha 19 anni, a Sancho… sono di un altro livello”.

Cassano prosegue la sua analisi confermando di non ritenere Rafa così forte come viene descritto: “Sta giocando bene in Italia e probabilmente andrà in una grande squadra, però poi nel Portogallo fa panchina. Lì è giusto che giochi Cristiano Ronaldo, ma a sinistra giocano Bruno Fernandes e Diogo Jota. Vinicius fa la differenza con il Manchester City, Leao contro l’Empoli, contro la Fiorentina, contro il Bologna… Poi in Champions League è già una roba diversa”.

L’ex calciatore di Roma, Real Madrid, Milan e Inter conclude così il suo intervento sull’esterno portoghese: “Ha il culo sulla testa (perché gioca a testa bassa, ndr). Io la differenza non l’ho vista fare. Gioca in Italia in un campionato scarso. Per me Rashford è molto più forte di Leao. Sancho è fenomenale. Leao mi sa di un misto tra Dembelé e Martial. Può fare la panchina a Coman e Luis Diaz, nelle rotazioni sì. Secondo me non vale 150 milioni. Non è uno che fa 50 gol e 50 assist, cioè che fa la differenza”.