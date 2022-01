Antonini: “Giroud è felice in rossonero, ha obiettivi importanti”

L'ex giocatore del Milan Luca Antonini ha parlato del centravanti Olivier Giroud. Ecco le sue parole a Sky Sport

Ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato l'ex giocatore del Milan Luca Antonini. L'ex terzino rossonero ha avuto un ruolo importante nella trattativa che ha portato Olivier Giroud in rossonero e proprio sul centravanti francese ex Arsenal e Chelsea ha detto: "Olivier Giroud ha un grande rapporto con Sheva e lo ha chiamato subito quando è iniziata la trattativa con il Mian. Lui gli ha parlato del Milan come il posto più bello del mondo. Olivier Giroud è contento e felice in rossonero, ha obiettivi importanti e quindi la speranza è che riesca ad arrivare a traguardi importanti con i rossoneri". Queste le parole ai microfoni di Sky Sport 24 dell'ex giocatore del Milan Luca Antonini. Luca Antonini che ha avuto un ruolo importante nella trattativa che ha portato Olivier Giroud in rossonero in estate.