Antonello: “Nuovo San Siro? Sarà un valore aggiunto per i club e cittadini”

L'amministratore delegato dei nerazzurri Alessandro Antonello ha preso la parola durante la conferenza stampa sul nuovo stadio di Milano, tenutasi presso lo studio Barabino in Foro Buonaparte. Su San Siro ha detto: "Sul campo di San Siro entrambi i club hanno avuto numerosi successi. Il fatto di essere ancora qua a Milano deve fare da trade union fra il glorioso passato e il futuro che i club vogliono vivere e trasmettere alle nuove generazioni. Poi la memoria può essere interpretata a livello architettonico. Ci saranno idee che ascolteremo e che vorremo fare nostre con degli architetti che ci aiuteranno. Il vecchio San Siro non lo vedrete più per un motivo necessario, rispettare la riduzione dei volumi. Poi sulla memoria possiamo sbizzarrirci con tante idee. Fa parte del nostro DNA perché i club hanno un legame importante con San Siro e con la città”.