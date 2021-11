Quanto può pesare stasera l’assenza di Ante Rebic?

Ieri Stefano Pioli in conferenza stampa ha annunciato l'assenza di Ante Rebic. Forfait importante il suo.

Per stasera in vista del match di Serie A tra Milan e Fiorentina non ci sarà Ante Rebic. Il giocatore croato ha dovuto dare forfait per via di un infortunio. Assenza pesante la sua per un Milan che si presenta comunque allo stadio Artemio Franchi di Firenze con i migliori giocatori a disposizione eccezion fatta proprio per Ante Rebic