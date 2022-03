Andresson (c.t. Svezia): “Ibra ha lottato con degli infortuni ma sta tornando”

Il commissario tecnico della Svezia Andresson ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale svedese. Le sue parole

In esclusiva ai canali ufficiali della tv svedese ha parlato il commissario tecnico della Svezia Andresson che su Zlatan Ibrahimovic ha detto: “Ha lottato con alcuni infortuni ma sta tornando. In primo luogo, non lo considero un giocatore titolare per 90 minuti, ma nelle nostre conversazioni è stato molto chiaro che Zlatan vuole far parte di questa squadra. Con le sue migliori qualità sul campo e le qualità di leadership di routine e fuori dal campo aiuterà la squadra”. Queste le parole in esclusiva ai canali ufficiali della tv svedese dove ha parlato il commissario tecnico della Svezia Andresson sul fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic.

Il c.t. Della Macedona ha messo in guardia l'Italia

Il c.t. Della Macedonia Blagoja Milevski ha parlato in conferenza stampa e ha detto: “Convocazioni per i play-off? Per quanto riguarda le opzioni offensive, Adis Jahovi è stato chiamato, ma il suo arrivo è incerto. Jahovi sta affrontando qualche problema, ha dolori ai tendini e scopriremo presto se potrà entrare a far parte della squadra. Nestorovski non è stato convocato perché ha giocato solo 13 minuti di Coppa Italia in questa stagione, ma ciò non significa che non conteremo su di lui per le gare future se entrerà in un ritmo competitivo”.

Sull'Italia

“Questa è una partita con l’Italia dove tutto è aperto. I nostri giocatori dovrebbero godersi questi incontri, per dimostrare che non siamo a caso in questo posto e tra le prime 20 squadre d’Europa. Sono contento della forma in cui si trovano i giocatori della nostra nazionale. Quanto all’Italia, è una selezione che tra le prime cinque per qualità, oltre ad essere l’attuale campione d’Europa. Tuttavia, ogni nazionale ha i suoi punti di forza e di debolezza, quindi sta a noi scoprire i loro punti deboli”.

Infine sul proprio stile di gioco

“Questa Macedonia non sa giocare in modo difensivo e giocare in modo passivo. Lo abbiamo dimostrato in tutte e sette le gare di qualificazione e faremo del nostro meglio per confermarlo nel duello con l’Italia. Sarà difficile, ma non impossibile. Non c’è partita facile a questo livello”. Queste le parole del c.t. della Macedonia.