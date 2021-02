Ancora lotta per i Diritti TV: come vedremo il calcio il prossimo anno?

MILANO – Con la pandemia da coronavirus che ancora perseguita tutti i paesi europei, l’ipotesi di riaprire gli stadi al completo e ancora lontanissima. Si valuterà nei prossimi mesi se procedere con aperture degli impianti graduali, si parla di un massimo del 25% della capienza. La questione è di particolare importanza, in quanto rende ancora più fondamentale l’assegnazione dei diritti TV ad una determinata emittente o ad un’altra. Sul tavolo, al momento ci sono due principali offerte: più ricca quella di DAZN, che punta a sostituire SKY come principale broadcaster del massimo campionato. E divide in due le squadre di Serie A: le big spingono per accettare gli 840 milioni di euro del brand britannico.

Le altre squadre invece spingono per un’altra ipotesi. La loro giustificazione è che temono per la qualità del servizio (ma su questo fronte DAZN ha già offerto rassicurazioni, anche in sinergia con TIM). Importante poi il rischio che i propri tifosi debbano sobbarcarsi un doppio abbonamento: il calcio europeo rimarrà infatti su SKY. Su questo non ci sono mai stati dubbi e già da qualche giorno sulla piattaforma satellitare sono continui gli annunci di questo traguardo raggiunto e perpetuato.

Dal prossimo anno però fra le emittenti si infila anche Amazon. Sky ha sì infatti acquistato i diritti di quasi tutte le sfide di Champions. E le restanti? Amazon si è aggiudicata la possibilità di trasmettere in diretta e soprattutto in esclusiva 16 delle migliori partite della UEFA Champions League che verranno trasmesse il mercoledì sera. E non solo perché ci sarà anche la Supercoppa EUFA per 3 stagioni a partire dal prossimo 2021/22. Di positivo, in questo marasma, il fatto che il nostro calcio sia conteso ampiamente a livello europeo e che le cifre al rialzo hanno decisamente tranquillizzato diversi presidenti.