Anche Roberto Baggio ricorda Paolo Rossi

MILANO – Una valanga di affetto, quella che è arrivata nei confronti di Paolo Rossi, dopo che la notizia della sua morta ha fatto il giro del mondo. L’eroe ‘Mundial’ di Spagna ’82, difficilmente sarà dimenticato, anche in virtù dei ricordi che ha lasciato sia a i semplici tifosi, che a chi con lui ha giocato o chi, invece, ha ispirato con le sue gesta.

E’stato Roberto Baggio ha ricordarlo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole:

“Tornano in superficie i dolci ricordi di quando avevo 10 anni conservati per decenni in uno dei tanti album della mia memoria. Con mio padre facevamo quasi 12 chilometri, su una bicicletta, per andarlo a vedere a Vicenza. Partivamo da Caldogno, quelli erano gli anni in cui cullavo i miei sogni. Pensavo che un giorno anche io avrei giocato in quello stadio, che avrei indossato quella maglia bellissima con la grande R sul petto. Volevo imitarlo per realizzare quello che è riuscito a fare. Ora Paolo è in cielo, lasciandosi tutto quello che il calcio di buono sa offrire. Ha regalato un sogno a milioni di italiani, io non ci sono riuscito. Ciao Paolo, chissà se infilerai le tue scarpette da calcio quando sarai in cielo. Spero di sì, spero che il tuo sorriso arrivi anche lì. Noi qui lo ricorderemo a lungo“.