Ancelotti: “Tre settimane per gli allenamenti? Una barzelletta”

Parlando a Il Corriere dello Sport Carlo Ancelotti ha detto la sua sulla questione allenamenti una volta che verrà definita (sempre se) la data di ripartenza del campionato di Serie A.

“Mi fa ridere chi insiste a fare discorsi sui tempi per la preparazione, c’è addirittura chi parla di tre settimane. Sono cazzate”, ha asserito senza mezzi termini. “Una barzelletta, un falso mito. Ricordo che nel 2006, per via di Calciopoli, il Milan uscì inizialmente dai primi quattro posti e quindi dall’Europa. D’un tratto, per non far retrocedere la Lazio, ci venne tolta una parte della penalizzazione e fummo costretti a fare i preliminari di Champions. Dovetti telefonare ai ragazzi che erano in vacanza perché quattro giorni dopo avremmo dovuto affrontare la Stella Rossa. Cafu rientrò dal Brasile ventiquattrore prima e giocò novanta minuti. Se vuoi ti ricordo come andò a finire a maggio. Ma credo che tu lo sappia già…”.