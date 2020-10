MILANO – L’ex allenatore del Milan, Carlo Ancelotti, oggi all’Everton, ha parlato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” della nuova avventura di Paolo Maldini come dirigente. Ecco cosa ha detto: “Mai avuto dubbi sulle qualità di Maldini come dirigente: quando una persona è a posto, non sbaglia. L’esperienza è un requisito importante, ma si fa solo quando ti ritrovi in prima linea“.