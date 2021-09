Ancelotti: “Spero che il Milan resti ai vertici. Ma Brahim Diaz…”

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti. Ecco le sue parole

SULL'INTER AVVERSARIA DEL REAL IN CHAMPIONS - "L'Inter ha tenuto la struttura dello scorso anno cambiando stesso allenare e alcuni giocatori importanti ma mi sembra una squadra molto solida. Contro di noi ha giocato molto bene, ci ha creato difficoltà, mi sembra una formazione con grande entusiasmo: può competere per lo scudetto".

MOURINHO ALLA ROMA - "Ha trovato una piazza adatta alle sue capacità e qualità caratteriali, ho pensato subito che fosse la piazza giusta per lui e alla fine lo sarà, spero davvero che la Roma riesca a vincere con Mou, così come spero nel Milan, perché sono due squadre alle quali sono molto legato. Il Napoli? Ho passato due anni e mi sono trovato molto bene, poi credo sia finita nel modo giusto perché quando non c'è sintonia tra società e allenatore è corretto separarsi. Quest'anno il Napoli è competitivo come nelle ultime stagioni .Non so se vincerà, ma può competere".