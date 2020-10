Ancelotti insidia il Milan per Draxler.

MILANO – Nella giornata di ieri abbiamo riportato di come il Milan fosse in pole position per due giocatori che, a giugno 2021, si svincoleranno: Thauvin e Draxler. Secondo quanto riportato da todofichajes.com anche Carlo Ancelotti starebbe pensando al giocatore tedesco per il suo Everton. L’ex tecnico del Real Madrid avrebbe già chiamato il giocatore per provarlo a convincerlo a trasferirsi a gennaio, anche a costo di pagare qualcosina al PSG per lasciarlo andare. Il portale spagnolo riporta che anche il Liverpool starebbe valutando il tedesco, ma solo per giugno quando la concorrenza comprenderà anche Milan e Siviglia.