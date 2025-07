Amichevole | Nizza-Milan: Oliver Grioud aggancia il pareggio

Il neo acquisto dei rossoneri è andato subito a segno con un'incornata di rapina a pochissimi minuti dal suo esordio con i diavoli

Finisce 1 a 1 la terza amichevole pre-stagionale per il Milan di Stefano Pioli. Dopo aver convinto nei test contro la Pro Sesto (6-0) e con il Modena (5-0), i rossoneri conquistano un pareggio in rimonta sul prato dell’Allianz Riviera dove hanno affrontato il Nizza.

Un’amichevole dal sapore europeo, con il Diavolo che riprende un calcio alla volta la confidenza con l’Europa; un buon risultato considerato che il club di Via Aldo Rossi dovrà ritrovare la prestanza e la concentrazione adatte alla Champions League; dato che ci torneranno per la stagione 2021-2022 dopo otto anni di assenza dalla competizione.

Oggi, assente di rilievo è stato Ismael Bennacer, il centrocampista algerino. Come ha comunicato il Milan questa mattina, il calciatore è risultato positivo al Covid-19. Assenti anche Kalulu e Kessié, reduci dall’esperienza alle Olimpiadi di Tokyo 2020, così come sarà assente Zlatan Ibrahimovic. I centrocampo è stato sorretto dai giovanissimi Pobega e Tonali.

Il Milan la riprende con Giroud

La differenza fisica si sente. Il francesi, che debutteranno il prossimo 8 agosto, arrivano pronti in campo: più veloci, più decisi e più incisivi. Nel primo tempo la superiorità fisica dei padroni di casa si avverte soprattutto sulle fasce, e se Theo Hernandez tiene botta, Davide Calabria fa fatica contro Justin Kluivert, che ne ha indubbiamente di più e si rende sempre pericoloso.

Con un minuto di recupero si chiude una prima frazione dove il Milan non ha brillato. Il portiere del Nizza non è stato chiamato in causa, l’unico pericolo è arrivato da una punizione di Hernandez fuori di poco. I padroni di casa superano i rossoneri in tutto, migliori nelle trame e nella velocità di esecuzione.

Dopo i primi 45 minuti in ombra, gli uomini di Pioli cercano di rilanciarsi con decisione nel secondo tempo, scoprendosi una volta di troppo. Grazie a queste disattenzioni, il Nizza riesce a ripartire spesso in contropiede e con la giusta imbucata guadagna anche un calcio di rigore su trattenuta di Krunic, che con un fallo non proprio chiaro abbatte Ndoye. Tatarusanu subentrato a Maignan si mostra incerto sul penalty e si fa spiazzare da Gouiri.

Il Mister rossonero cambia tutto e con una girandola di cambi cambia il volto della rosa: entrano Ballo-Touré, Castillejo, Maldini e Giroud. Escono Theo Hernandez, Pobega, Leao e Saelemaekers. I nuovi acquisti si mostrano subito affamati, incisivi e reattivi, tanto che qualche istante dopo le sostituzioni arriva il gol. Colpo di testa preciso su cross di Castillejo: Giroud bagna il debutto con il gol, praticamente al primo pallone toccato. Il Milan non convince ma il 9 francese sì; che abbia già spezzato la maledizione del 9 rossonero?

La prossima amichevole dei diavoli è in programma mercoledì 8 agosto allo stadio Mestalla di Valencia contro i padroni di casa (ore 20.30). In palio il Trofeo Naranja.