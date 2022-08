Qui Milanello – Altro test amichevole ieri; oggi riposo per i rossoneri

La società rossonera ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito in merito alla vittoria in amichevole di ieri contro la Pergolettese e al giorno di riposo concesso invece oggi dal tecnico rossonero Stefano Pioli ai suoi giocatori.

“Dopo la vittoria di sabato sera con il Vicenza, i rossoneri a Milanello hanno disputato la seconda amichevole del weekend contro l'US Pergolettese. Presenti presso il centro per seguire la partita Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara . Il risultato finale è stato di 7-1 per i rossoneri, cinque gol nel primo tempo e due nella ripresa: di seguito foto e tabellino dell'incontro di ieri”.

“La squadra godrà di un giorno di riposo domani, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 9 agosto con un allenamento al mattino”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla vittoria in amichevole di ieri contro la Pergolettese e al giorno di riposo concesso invece oggi da Stefano Pioli ai suoi giocatori. <<<Per quanto riguarda questa sessione di mercato estivo, il Milan è sempre attivo. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando ad un colpo da paura in vista del futuro. Ecco di chi si tratta!>>>