Ambrosini: “Ibra è un mago, è lui il jolly Scudetto del Milan”

In esclusiva al quotidiano Libero ha parlato Massimo Ambrosini che sull'aiuto che potrà dare Zlatan Ibrahimovic in questo finale di stagione ha detto: "Ibra è il jolly scudetto del Milan. Soprattutto in queste gare in cui i ritmi si abbasseranno. Lui è un mago. La Juventus? Non ho mai pensato potesse rientrare in corsa per lo scudetto. Se Ibra si ritirerà in caso di vittoria finale? Chiedetelo a lui. Una vittoria potrebbe convincerlo a rinnovare come a lasciare". Queste le parole in esclusiva al quotidiano Libero dove ha parlato Massimo Ambrosini.