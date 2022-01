Ambrosini: “Milan migliore della Juve sul piano del gioco”

L'ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini ha parlato a Milan TV del big match in programma domani sera a San Siro.

“La prestazione di Paulo Dybala, visto il momento, può condizionare molto. È il giocatore più forte della Juve e quindi condiziona la prestazione della squadra, in questo momento ha qualcosa da voler far vedere, ha una spinta in più. Milan? I rossoneri invece indubbiamente gioca meglio della Juve, lo ha dimostrato. Ha un collettivo superiore in termini di impianto di gioco. Deve essere in grado di tramutare la rabbia un orgoglio, prestazione e gioco. Il Milan ha sempre giocato bene, raramente non l’ha fatto, e quando è riuscito a limitare alcune disattenzioni ha fatto subire costantemente il proprio gioco agli altri. Immagino che sia così, come tipo di impostazione, la partita di domenica”.