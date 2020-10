MILANO – “Bisogna capire come fare per trattenerlo, la sua crescita è rimasta sempre costante. Trattenerlo è una priorità per il Milan, sul suo valore c’è poco da aggiungere. Ho visto il derby dallo stadio, lui da dietro lo senti”, così l’ex giocatore del Milan, Massimo Ambrosini ha parlato di Gigio Donnarumma ai microfoni di Sky Sport, il quale è in scadenza di contratto.