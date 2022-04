Investcorp, Ambrosini: “Bisogna confermare Maldini, Massara e Pioli”

Massimo Ambrosini ha fatto il punto sul possibile cambio di proprietà. Questo quanto dichiarato dall'ex Milan a LaGazzettaDelloSport.

Torna la calma dopo la tempesta mediatica. Nel weekend di Pasqua la notizia del cambio di proprietà dei rossoneri aveva monopolizzato l'attenzione sul futuro del club di via Aldo Rossi. Investcorp si è mossa prima di tutte e in via esclusiva e, salvo colpi di scena clamorosi, prenderà in mano le operazioni della società A.C. Milan, già a partire dalla prossima stagione. L'inchiesta dell'UEFA e l'idea di cessione di Elliott orientano il Diavolo a voltare pagina per il futuro.