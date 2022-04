Ambrosini: “Nerazzuri favoriti dal calendario ma se il Milan vince…”

L'analisi di Massimo Ambrosini sulla volata scudetto. Derby d'Italia e Milan-Bologna un crocevia importante per la stagione.

I riflettori della 31esima giornata di campionato sono tutti puntati sul Derby d'Italia. I rossoneri guardano da diretti interessati il posticipo di domenica sera. La sfida può essere un'occasione irripetibile per staccare le avversarie dalla lotta scudetto. Il Milan osserva l'esito della sfida con il vantaggio che giocherà il giorno successivo. In queste ultime 8 partite che separano dalla fine della stagione le condizioni per un gran finale di campionato ci sono tutte. Difficile dare un favorito perché sebbene il Milan si trovi da sola in testa alla classifica, le due squadre impegnate nel big match sono ancora in corsa, così come il Napoli di Spalletti.

"La partita si deciderà nel coraggio degli allenatori. Mi aspetto una sfida molto tattica anche perché la posta in palio è altissima, specialmente per i nerazzurri. Se non dovessero riuscire a vincere rischierebbero di subire un contraccolpo importante. Questo vale soprattutto se le altre approfitteranno dell'occasione dello scontro diretto. Se gli uomini di Inzaghi vogliono rimanere in corsa per lo Scudetto devono fare punti. Sono avvantaggiati dal calendario rispetto al Milan e hanno margine per rientrare avendo anche una partita in meno. Rischiano però, se non riuscissero a portare a casa i 3 punti, soprattutto se Milan e Napoli dovessero vincere, di subire tanto dal punto di vista psicologico".