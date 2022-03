Agresti: “Il Milan resta in corsa per lo Scudetto assieme agli azzurri”

Il noto esperto di mercato Romeo Agresti ha parlato nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva della lotta Scudetto

Il noto esperto di mercato Romeo Agresti ha parlato in esclusiva nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva e sulla corsa Scudetto ha detto: “L’Inter come organico continua ad essere quella più completa, ma ha perso tante certezze. Il Milan resta l’unica squadra per lo scudetto insieme al Napoli . I rossoneri in campionato hanno subito dei torti arbitrali che hanno lasciato il segno e ciò nonostante sono primi".

In esclusiva ai microfoni di Dazn ha parlato l'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini che sulla corsa Scudetto ha detto: “In questo momento la classifica rispecchia lo stato di forma delle squadre. Il calo dell’Inter è stato inaspettato e molto lungo. Il Milan conferma di essere una squadra fisica, tecnica e mentale. Il Napoli, per quello che ha fatto vedere, per la qualità di gioco che ha e anche per il coraggio, secondo me merita di portare avanti la propria candidatura. Juve in lotta per il primato? Penso di no perché sono troppi i punti di distacco, anche se il percorso in campionato della squadra di Allegri è da evidenziare. Alla lunga credo che se la giocheranno le prime tre”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Dazn ha parlato l'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini.