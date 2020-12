Ambrosini: “Abbiamo accolto con meraviglia la conferma di Pioli”

MILANO – Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della svolta rossonera arrivata dopo la conferma di Pioli al termine del match contro il Sassuolo. Ecco le sue parole: “E’ stato un periodo abbastanza lungo, si è andati assecondando la logica, ma non ci credevamo. La logica diceva quello, i giocatori anche. La scelta però è stata inaspettata. Ci ricordiamo tutti il post Sassuolo, l’abbiamo accolto tutti con meraviglia ma con felicità”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<