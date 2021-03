Amadeus: “Ibra? Una rivelazione, è un supereroe!”. E sullo Scudetto…

MILANO – Attraverso i microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, Amadeus ha parlato del Festival di Sanremo appena concluso, soffermandosi sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic: “Intuivo le sue capacità, ma non mi aspettavo che fossi così bravo. Averlo con noi all’Ariston era una scelta che sembrava folle, ma lui ha colto la sfida e l’ha subito accettata. E’ stato intelligente e soprattutto ha fatto squadra. Quando è rimasto bloccato in autostrada? Era già saltata Naomi Campbell, così come Simona Ventura è stata costretta a rinunciare. Allora ho pensato ‘ma succedono tutte a me?’. Tuttavia, non avevo calcolato che Ibra è un supereroe. Ringrazio il motociclista che lo ha accompagnato, il suo contributo è stato fondamentale. Ringrazio anche il il Milan e i suoi tifosi: in tanti erano a Sanremo”.

FUTURO NELLO SPETTACOLO PER IBRA? – “Secondo me sì, ma non tanto per dire. Ibra può davvero fare l’attore, ha la faccia che buca il video e i tempi giusti: è stata una grande rivelazione per tutti. Se il testo del suo monologo lo ha scritto lui? Certo! Come puoi pensare di dettargli qualcosa?!”.

SULLA VITTORIA DEL MILAN A VERONA – “Ho sempre sostenuto che quella rossonera è una squadra molto forte, unita, compatta, che non molla mai: l’Inter dovrà rimanere molto concentrata in tutte le partite se vorrà puntare allo Scudetto fino in fondo. Chi temo fra Milan e Juve? Tutte e due. I bianconeri sono abituati a vincere, si aggiudicano lo Scudetto da nove anni consecutivi. Il Milan, dal canto suo, ha entusiasmo e consapevolezza. Inoltre, presto recupererà proprio Zlatan Ibrahimovic”.

LE DIFFERENZA FRA IBRA E CR7 – “Entrambi hanno una grande personalità, sono carismatici, disponibili, educati e senza atteggiamenti da primadonna. I grandi campioni sono così. Con Ibra si è instaurata un’amicizia, perché tante serate dietro le quinte non possono non unire. Mi piacerebbe però riavere Ronaldo in qualche altra situazione e, prima o poi, anche un giocatore dell’Inter”.