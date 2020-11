Altobelli: “Il Napoli meritava qualcosa di più, ma è stata una partita particolare contro il Milan”

MILANO – Durante il programma tv Il bello del Calcio, in onda sul canale 21, è intervenuto l’ex attaccante Alessandro Altobelli, il quale è tornato a parlare del match di domenica tra Milan e Napoli: “Il Napoli ha fatto la partita per 60-70 minuti e in questo periodo di tempo meritava probabilmente qualcosa in più. La squadra si è persa nel secondo tempo, ma in generale credo che il Napoli sia molto competitivo e difficile da battere. Quella contro il Milan è stata una partita particolare, non dimentichiamo poi che di fronte c’era il Milan, che è la squadra più in forma del campionato ed è imbattuta da marzo. Ha trovato un Ibrahimovic in grande forma. Rivedendo le immagini della gomitata a Koulibaly credo che avrebbe meritato maggior rigore in fatto di cartellini. Non sono rimasto deluso in generale e non vedo colpe particolari dell’allenatore. Dobbiamo farci una domanda in generale: ‘Il Napoli è una concorrente per lo scudetto?’ Secondo me no, anche se può vincere con chiunque ci sono squadre più forti”.