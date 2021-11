Altobelli sull’Italia: “Scamacca non ancora pronto, forse solo Kean lo è”

L'ex giocatore Alessandro Altobelli ha parlato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole ma non solo.

Alessandro Altobelli ha parlato dell'Italia e ha detto: “Scamacca non è pronto. Raspadori fa meglio da esterno. Forse solo Kean, se cresce ancora, può essere l’uomo giusto. A tutti oggi manca continuità, dovrà essere bravo Mancini a scegliere. Lucca? Attenzione a non bruciarlo. Manca un Baggio, un Rossi, un Totti. Di conseguenza, dobbiamo puntare sul gruppo e sullo spirito che ci ha portato a vincere Euro 2020”. Queste le parole di Alessandro Altobelli al quotidiano torinese Tuttosport.

"La paura c'è, è legittima, un altro flop sarebbe terrificante per tutti. Ma se arrivi alle sfide di marzo pensando che se perdi sarà un disastro, sarà una specie di condanna a morte. Devi arrivare lì recuperando la verve smarrita e sperando che i vari campionati ti consegnino Verratti, Chiellini, Zaniolo, Insigne, Spinazzola in condizioni stupende ". Queste le parole di Fabio Cannavaro al Mattino.

"Gli altri ci devono temere perché a marzo avremo le armi giuste. La vera Italia non è quella delle ultime partite, ma di questi tre anni. Quando manca Immobile, si sente. Spero che per i playoff sia disponibile. Un'eventuale convocazione di Lucca? Magari fa valanghe di gol, ma per uno spareggio Mondiale mi sembra prematuro". Queste le parole di Casiraghi alla Gazzetta dello Sport.