Altafini: “Radice era troppo bravo anche se si arrabbiava troppo come quella volta a Lione… “

MILANO – "Nereo Rocco era un grande diplomatico e un grande psicologo ma lui non se ne rendeva conto. Radice ci spiegò che quando lui si arrabbiava dovevamo stare in silenzio se no andava in bestia. Alle volte si arrabbiava anche senza motivo. Una volta in amichevole contro il Lione ci riprese tantissimo nonostante vincessimo 4-0 e mancava poco. Era troppo bravo", così José Altafini al canale Twitch del Milan in occasione dei 121 anni del club rossonero.