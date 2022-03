Allenamento mattutino oggi per i rossoneri di Stefano Pioli

La squadra rossonera si sta allenando in questo momento a Milanello. L'appuntamento di Serie A contro l'Empoli si avvicina

Redazione Il Milanista

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro nel centro sportivo di Milanello per preparare al meglio la gara di Serie A contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Il teatro della sfida sarà lo stadio San Siro di Milano e il match è in programma sabato sera alle ore 20.45. nella giornata di ieri i rossoneri si sono allenati a ranghi completi. La seduta di allenamento è stata divisa in più parti. L'allenamento odierno è invece in programma proprio in questi minuti. Ma andiamo a vedere il comunicato del Milan comparso sul sito rossonero nella giornata di ieri in merito alla preparazione del match con l'Empoli.

Il comunicato del Milan in merito

“Allenamento mattutino a Milanello, con la squadra che si è ritrovata per colazione per poi iniziare il lavoro in vista della sfida di sabato sera contro l'Empoli. Sotto gli occhi del Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara, il gruppo - dopo la consueta attivazione muscolare svoltasi in palestra - è sceso sul campo per effettuare alcuni esercizi sulla rapidità. Il tecnico Stefano Pioli e il suo staff hanno poi impegnato i calciatori in alcune esercitazioni uno contro uno. La seduta di allenamento si è infine conclusa con la consueta partitella a ranghi ridotti. Anche domani il Milan effettuerà un allenamento al mattino”. Questo il comunicato ufficiale comparso sul sito del Milan nella giornata di ieri in merito alle sedute di allenamento di ieri e oggi dei rossoneri in preparazione al match di sabato sera contro l'Empoli allo stadio San Siro.

Crocevia importante

La partita di sabato sera sarà un crocevia fondamentale per le ambizioni del club rossonero in ottica Scudetto. Gli uomini di Stefano Pioli dovranno cercare di portare a casa una vittoria per tenere il ritmo e continuare a coltivare i sogni Scudetto

di Sergio Poli