Qui Milanello – Rossoneri scesi in campo stamattina in vista dell’Empoli

I rossoneri di Stefano Pioli sono scesi in campo per un allenamento mattutino in quel di Milanello. Il comunicato del Milan

Redazione Il Milanista

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito agli allenamenti di ieri e di oggi per i rossoneri di Stefano Pioli in vista della partita contro l'Empoli.

Il comunicato del Milan sull'allenamento di ieri

“Squadra a Milanello ieri mattina per continuare l’avvicinamento alla trasferta che vedrà i rossoneri impegnati a Empoli sabato sera alle 20.45. Presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara. REPORT: Squadra subito in palestra dove ha iniziato una serie di lavori sulla forza. La seduta è proseguita con una parte di esercitazioni dedicate alla rapidità, seguita da una serie di uno contro uno sul campo ribassato. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni focalizzate sul possesso, prima di chiudere la sessione con la consueta partitella su campo ridotto”.

Il comunicato del Milan sull'allenamento di oggi

“GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE

Il programma di oggi prevede un allenamento al mattino". Questo il comunicato in merito agli allenamenti di ieri e di oggi per i rossoneri di Stefano Pioli presente sul sito ufficiale del Milan.