Allegri: “Milan, Inter e Napoli non superiori, ci è mancato qualcosa”

Dopo la fine del campionato, Max Allegri è tornato a parlare di Juventus e della Serie A in un'intervista a Dazn.

"Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti ma non erano superiori a noi. Però, non avendo mai vinto tutti gli scontri diretti, è chiaro che ci sia mancato qualcosa sotto l'aspetto caratteriale e della gestione". Poi è tornato a parlare sulla diatriba tra risultati e gioco espresso: "Chi vince non potrà mai giocare male. Ma chi gioca bene e non vince può essere criticato perché non ottiene il risultato". Questa la conclusione di Allegri: Non c'è un metodo unico per vincere: serve avere giocatori forti, metterli nelle giuste condizioni e dargli un'idea. Tutti vogliamo giocare bene, ma è un'idea astratta: alla fine ci ricordiamo della rovesciata di Ronaldo qui a Torino, non di come fosse venuta fuori l'azione. Poi dipende anche dal Dna di una squadra, che non puoi cambiare. Quando sei in un grande club devi vincere, quindi un metodo lo devi trovare, ma tutti gli anni non è facile".