Allegri: “Adesso la panchina non mi manca, ma se dovesse succedere qualcosa…”

MILANO – Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv e queste sono state alcune delle sue dichiarazioni: “Al momento non mi manca la panchina, oramai siamo a fine anno restano pochi mesi al termine della stagione poi vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda la squadra di Gotti, sta facendo un buon campionato, la sua forza è nella società solida e forte, con una struttura importante che permette sempre di superare i momenti di difficoltà e questo, indubbiamente, è un vantaggio per i giocatori. Qui a Udine ho fatto la mia prima esperienza in serie A, inoltre sono rimasto sempre molto legato alla famiglia Pozzo, quindi è bello e doveroso essere qui”