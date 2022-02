Milan, alle 10 apre la vendita libera dei biglietti di Coppa Italia

Questa mattina alle 10 apre la vendita libera dei biglietti per la Semifinale di Coppa Italia. Ecco come acquistarli.

Grazie al successo contro i biancocelesti nei Quarti, il Milanè arrivato in Semifinale di Coppa Italia. I rossoneri dovranno affrontare i cugini nerazzurri in un doppio derby, con la vincitrice che approderà direttamente in Finale. Le due squadre non si affrontano nella Semifinale della competizione dal 1985/86, quando furono proprio i diavoli ad avere la meglio. Il derby d’andata è in programma martedì 1 marzo alle 21.00. Dalle 10:00 di domani mattina inizierà la vendita libera dei biglietti. Ecco come acquistarli: