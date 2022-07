Sciascia: “De Ketelaere acquisto in stile Milan. Su Adli e Pobega”

Alfonso Sciascia, redattore di Cartacantaweb.it e opinionista sportivo ha parlato del calciomercato dei rossoneri.

Redazione Il Milanista

.

Alfonso Sciascia, redattore di Cartacantaweb.it e opinionista sportivo presso Topcalcio24, Sportitalia e 7Gold ha rilasciato un’intervista in ESCLUSIVA ai microfoni di FootballNews24.it in cui ha parlato di Milan e di calciomercato.

Rinnovo Maldini e Massara: "Nessuno si immaginava che Maldini e Massara avrebbero rinnovato a due ore dalla mezzanotte e dalla scadenza, era impossibile da prevedere. Nessuno sapeva come, ma nemmeno perché si era giunti a quel punto. Nessuno verrà mai a sapere i veri motivi di questo ritardo, se Maldini aveva litigato con Gazidis, se voleva più potere decisionale e più responsabilità, non lo sapremo probabilmente mai. In società c’è serenità, ricordiamo che il Milan è Campione d’Italia e non arrivi ad un risultato del genere senza la serenità.

Queste vicende contrattuali risolte in extremis hanno messo un po’ di ansia e di inquietudine nella tifoseria, ma solo fino a quando non sono state messe le firme da parte di Maldini e Massara. La sera dei rinnovi abbiamo visto un Paolo Maldini che, appena dopo la firma fuori da Casa Milan, aveva uno sguardo stanco, ma era anche contento perché la situazione si era risolta e perché era il giusto epilogo per quella vicenda. "Al ritiro di Milanello ho avuto modo di vedere Maldini e Massara, con loro c’era anche Gazidis e ho visto un clima disteso tra di loro. C’è chi dice che tra Gazidis e Maldini ci siano state delle diverse vedute.Ma ripeto, fino a quando arrivano i risultati e tutti sanno il risultato che ha raggiunto il Milan nella scorsa stagione, le cose devono per forza andare nel verso giusto."

Su Adli, Pobega e l'addio di Castillejo: "Gli interessati principali erano sicuramente Adli e Pobega, quei giocatori di ritorno che si trovano però per la prima volta inseriti a Milanello.Io ho visto molto bene Adli, nonostante questi primi allenamenti non siano molto attendibili, ho visto degli ottimi movimenti. Mi viene in mente un dribbling nello stretto ed un tiro che ha fatto in partitella. A me ha entusiasmato e lo vedo sul pezzo atleticamente, ha un fisico longilineo, poi bisogna capire che ruolo gli darà Pioli..

"Io sono curioso di vedere al Milan Tommaso Pobega, perché ormai sono due anni che viene mandato in prestito, prima allo Spezia e poi al Torino. E' un giocatore che ha fisico e talento e, come dichiarato da Pioli stesso, questo potrebbe essere l’anno buono per inserirlo in rosa. Non da titolare magari, ma vorrei vederlo nella rosa del Milan. Inoltre, Castillejo e Bakayoko sono stati sempre in prima fila, nonostante sappiamo che Castillejo si è accasato al Valencia, dove ritrova Gattuso e il secondo comunque non è tra le prime scelte di Pioli. Questo dimostra quanto tutti i giocatori si sentano parte del progetto Milan, lo si capisce dalla voglia che mettono in ogni allenamento."

Su De Ketelaere: "Adesso c’è il mercato e il tifoso del Milan si aspetta un grande colpo. Un giocatore che possa portare gol e assist, che potrebbe essere De Ketelaere. Un segnale forte che la trattativa sia in fase di definizione è arrivato, perché non è nemmeno più quotato De Ketelaere al Milan dai principali Bookmakers. Ormai ballano pochi milioni di euro rispetto alla richiesta del Club Brugge. Il Leeds si è tolto dalla trattativa in quanto il giocatore vuole solo il Milan. Questo è il classico colpo stile Milan, che il Diavolo fa e ha fatto nelle passate stagioni. Giovane e di prospettiva, che non vai a pagare tanto. Se tutto va come deve andare, si ritrova a raddoppiare o triplicare il proprio valore.”

“Con questo non dico che il Milan abbia intenzione di rivenderlo in futuro, ma sappiamo che quando arriva un’offerta importante dall’estero, in particolare Inghilterra e Francia, non la puoi rifiutare. Anche quello della plusvalenza è un aspetto da tenere in conto. De Ketelaere nel sistema di tattico di Pioli non dovrebbe fare il lavoro svolto ad esempio da Kessié o da Krunic la scorsa stagione, ma dovrebbe portare quei gol che sono mancati dalla trequarti. E non escludo che dopo De Ketelaere il Milan vada forte anche su Ziyech."