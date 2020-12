MILANO – L’esterno della Juventus Alex Sandro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Il brasiliano ha parlato anche dei rossoneri primi in classifica: “Il Milan sta facendo bene ma siamo la Juve, siamo stati sempre forti, a fine stagione vogliamo essere primi. Vincendo sempre da qui alla fine vinceremo lo scudetto“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<