Alessandro Nesta: ” Franck Kessie ha mercato può giocare ovunque”

Alessandro Nesta ex difensore rossonero è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sul derby di Milano.

Cosa deve temere l’Inter del Milan: “Senza Ibra e Rebic è un altro discorso ma in generale, da ex difensore anche se preferirei affrontare di più gli attaccanti nerazzurri rispetto a quelli rossoneri. Ripeto, in un calcio fatto di duelli e ricerca della superiorità numerica, Leao è uno può fare la differenza. Mi piace tantissimo, salta sempre l’uomo e migliorerà nell’ultima giocata: oggi ne fa una bene, l’altra meno. Se Ibra c’è e sta bene toglierli la palla è impossibile, Leao come Rebic prendono campo in velocità e non li fermi più. Se proprio devo scegliere, gioco contro quelli dell’Inter”.

KESSIÈ – "Capisco che abbia mercato internazionale, può giocare in qualsiasi squadra, per qualità e forza ce ne sono davvero pochi come lui. A essere sbagliate sono le regole, non puoi andare a due anni dalla scadenza del contratto e chiedere cifre esorbitanti per rinnovare. Un club non può permettersi di tenerlo e nemmeno di perderlo, se non cambiano le norme le società si troveranno sempre prese per il collo da agenti e giocatori".