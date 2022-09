Costacurta contro Giroud: ” Per come ha giocato, poteva stare in panchina”

Olivier Giroud è stato protagonista dell' ennesimo gol. Ma nel post gara di Champions League qualcuno lo ha criticato. Scopriamo chi è..

Gli infortuni dei colleghi di reparto lo costringono a giocare sempre e a non poter rifiatare, ma Olivier Giroud è molto felice di essere in campo. E sarà titolare anche domenica sera nel big match di Serie A Milan-Napoli.

Il centravanti rossonero è andato in gol nelle ultime tre partite disputate dalla squadra di Stefano Pioli. Ieri sera contro la Dinamo Zagabria, così come era successo contro la Sampdoria, ha segnato su calcio di rigore. Si è rivelato praticamente infallibile dal dischetto finora. Infatti, in carriera ha realizzato ventiquattro rigori su venticinque calciati.

Olivier nel post-gara si è detto felice per gol e vittoria ai microfoni di Sky, ma ha anche spiegato di non essere rimasto felice della sostituzione decisa da Stefano Pioli nel corso del secondo tempo della sfida di Champions League disputata a San Siro: “Voglio sempre giocare per aiutare la squadra. Sono un po’ deluso per la sostituzione, ma è normale perché sono molto competitivo. Ho capito che il mister abbia voluto farmi riposare, però io voglio sempre stare in campo“.

Alessandro Costacurta, presente nello studio di Sky Sport, ha ascoltato le dichiarazioni del francese e le ha così commentate: “Non mi sono piaciute le sue parole. Se gioca lui, non giocano gli altri. Per come ha giocato oggi, poteva stare in panchina e riposarsi“.

L’ex difensore del Milan non ha gradito il fatto che Giroud abbia detto che vorrebbe giocare sempre e non essere sostituito. In realtà, lui sa benissimo che ogni calciatore desidererebbe essere sempre in campo. È normale, anche se poi subentra la razionalità di capire che l’allenatore fa delle scelte per dei motivi precisi.

C'è pero da tenere in considerazione che le parole di Giroud non erano assolutamente polemiche, ma tutt' altro.