Alessandria, ufficiale Bellodi dal Milan

MILANO – “Il difensore Gabriele Bellodi è un nuovo giocatore dell’Alessandria. Bellodi, vent’anni appena compiuti e’ cresciuto nel Milan, società da cui arriva con la formula del trasferimento a titolo temporaneo biennale con opzione dell’Alessandria e controopzione dei rossoneri. Per lui, la scorsa stagione due presenze in B col Crotone e l’anno prima 30 partite con l’Olbia nel girone A di serie C. Benvenuto Gabriele!”, così l’Alessandria ha comunicato, con una nota sul proprio sito internet, l’ingaggio di Gabrile Bellodi dal Milan.