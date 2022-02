Aleksander Ceferin boccia nuovamente il Mondiale con cadenza biennale

Ceferin, presidente della Uefa, in una intervista esclusiva a 'Le Journal du Dimanche' ribadisce la sua contrarietà al Mondiale ogni due anni.

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, in una intervista esclusiva a 'Le Journal du Dimanche' ribadisce la sua contrarietà alla proposta della Fifa di un campionato del mondo con cadenza biennale. "l Mondiale ogni due anni? Sono sicuro che non accadrà perché è una totale sciocchezza. Un progetto populista che distruggerebbe il calcio. Va contro tutti i principi del nostro sport, delle Olimpiadi... Non è solo un male per l'Europa".