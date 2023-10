Albertosi: “In questo Milan rivedo lo spirito di gruppo del mio”

Enrico Albertosi, ex portiere, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli

Enrico Albertosi, ex portiere, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Sul piano del gioco preferivo il Milan dello scudetto. E allora c'era Ibra: la sua leadership non è replicabile, e Zlatan nella prima parte di campionato aveva anche dato il suo contributo segnando gol pesanti. Guardando il Milan di oggi, comunque, ho la sensazione che il club si sia mosso bene sul mercato, acquistando giocatori molto forti come Pulisic e Loftus- Cheek.