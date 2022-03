Bigon: “Napoli-Milan: Osimhen fa la differenza. Ma Pioli è proprio bravo”

Alberto Bigon, ex giocatore del Milan ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida del 'Maradona'

Sullo Scudetto al quale è più legato: "Visto che quando le cose non vanno bene è colpa dell’allenatore, allora considero anche i meriti. Antonio Juliano ai tempi disse, non proprio in senso positivo, 'Bigon nulla mette e nulla toglie'. Io lo presi come un complimento. Se non togli niente a una squadra con un grande potenziale come quel Napoli, è già tanto. Io ho sempre lottato per la salvezza, quando ho avuto la possibilità di lottare per il titolo, l’ho conquistato. Con il Napoli, ma pure con il Sion e con l’Olympiacos, anche se l’esperienza in Grecia mi ha fatto passare la voglia di allenare. Se devo dare tutto me stesso, tutta la mia vita, per non avere niente in cambio, pensai, allora cambio mestiere. Dopo la Grecia sono tornato solo al Sion, dove ho vinto campionato e coppa e ci sono riusciti in pochi. Ma l’ho fatto soltanto per la gente della Vallesia con cui ho vissuto attimi indimenticabili".