MILANO – “I fattori esterni non devono condizionare il Milan che deve essere presuntuoso nel pensare di migliorare giorno dopo giorno. La cosa migliore dei rossoneri è la continuità, stanno mettendo fieno in cascina in vista della Primavera“, così Demetrio Albertini ai microfoni di Tutti Convocati, programma radiofonico sulle frequenze di Radio 24.